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الرياضة - 06:36 - «الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في دمياط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - «الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في دمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - «الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف الأطفال في دمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:36 مساءً - كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالادعاء بانتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.

أجهزة الامن فحصت الفيديو وتبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتمكنت القوات من إلقاء القبض على القائمة على النشر مقيمة بمحافظة دمياط.

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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