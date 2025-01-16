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الرياضة - 07:51 - رئيس مجلس القيادة اليمني: يثمن وقوف مصر بقيادة الرئيس السيسي إلى جانب الشعب اليمني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:51 - رئيس مجلس القيادة اليمني: يثمن وقوف مصر بقيادة الرئيس السيسي إلى جانب الشعب اليمني - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:51 - رئيس مجلس القيادة اليمني: يثمن وقوف مصر بقيادة الرئيس السيسي إلى جانب الشعب اليمني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:51 مساءً - استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية، حسبما ذكرت «سبأ» اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير فاروق في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مثمنًا الموقف المصري المشرف بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، بما في ذلك دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية، وفتح أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية الإرهابية.

كما أثنى الرئيس السيسي على الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وصولا إلى جهودها الحميدة مع الأشقاء والأصدقاء في دولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية التي قادت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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