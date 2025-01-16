فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

فيلم الهنا إللي أنا فيه يحقق 35 مليون جنيه في أول شهر من عرضه - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

حدث كبير وهام ستشهده غداً عدن - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يناقش مع مدير عام الإيسيسكو دعم الثقافة الإبداعية والابتكار - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالفيديو.. لحظه هروب منفذ حادث طعن سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتقاده.. أحمد العوضي يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم الهوى سلطان على «يانغو بلاي» - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الهلال يسحق الفتح 0/9 ويتربع على صدارة الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الهلال يسحق الفتح 0/9 ويتربع على صدارة الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الهلال يسحق الفتح 0/9 ويتربع على صدارة الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:45 مساءً - حقق نادي الهلال، فوزا كبيرا أمام الفتح بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

 

 

وأحرز هدف الهلال الأول كوليبالي في الدقيقة 20.

8859c69329.jpg
f299367340.jpg
5a24c41ce3.jpg
3c1d5c78e2.jpg

 

وأضاف رينان لودي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39.

 

 

وجاء الهدف الثالث عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45+3.

وأحرز سافيتش الهدف الرابع للهلال عن في الدقيقة 45+6.

 

 وألغى الحكم هدف الفتح السعودي بداعي التسلل.

 

وأضاف ماركوس ليوناردو الهدفين الخامس والسادس للهلال في الدقيقتين 54 و65.

 

 

 

 

 

كما أضاف عبد الله الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 86.

واحرز  مالكوم هدف الهلال الثامن في الدقيقة 90+5.

وأحرز أحمد الجليدان في مرماه ليختتم مهرجان أهداف الهلال بهدف تاسع في الدقيقة 90+6.

 

تشكيل الهلال أمام الفتح

d288cbf9d5.jpg

تشكيل الفتح أمام الهلال 

67217245d3.jpg

 

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الهلال والفتح في الدوري السعودي اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يعاني فريق الفتح في قاع جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط من 15 مباراة.

 الهلال دخل  المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير على العروبة 5-0 في آخر جولة، ليصل إلى الانتصار 13 في 15 مباراة، إلى جانب تعادل واحد وخسارة واحدة كانت أمام الخليج في 23 نوفمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في الدوري منذ أكثر من عام.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الفتح بقيادة جوميز من 11 هزائم في 15 مباراة، حيث حقق فوز واحد وثلاثة تعادلات، إضافة إلى خسارته خمس مباريات من أصل ست خارج أرضه، مما يجعله يمتلك أسوأ سجل خارج ملعبه في الدوري.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الهلال


وغاب عن الهلال في هذه المباراة نيمار بسبب استمرار مرحلة التعافي، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وسالم الدوسري المصابين في الرباط الصليبي والعضلات على التوالي.

وسيغيب أيضًا الصربي ألكسندر ميتروفيتش للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة كأس الملك أمام الاتحاد، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أستون فيلا يفوز على إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق