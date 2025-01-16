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بمشاركة تريزيجيه، شباب الأهلي يفوز على الريان 3-1 ويحرز كأس درع التحدي - أخبار كلمتك

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بمشاركة تريزيجيه، شباب الأهلي يفوز على الريان 3-1 ويحرز كأس درع التحدي - أخبار كلمتك

بمشاركة تريزيجيه، شباب الأهلي يفوز على الريان 3-1 ويحرز كأس درع التحدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:40 مساءً - تُوج فريق شباب الأهلي الإماراتي بدرع التحدي ضمن كأس السوبر القطري الإماراتي، بعد فوزه على الريان القطري (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على استاد أحمد بن علي.

تشكيل الريان أمام شباب الأهلي

أهداف مباراة شباب الأهلي والريان

وأحرز أهداف شباب الأهلي يوري سيزار والإيراني ساردار وجيلرمي بالا في الدقائق 28 و57 و95، بينما سجل البرازيلي روجر جيديس هدف الريان الوحيد في الدقيقة 41.

وجاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وبادر شباب الأهلي بتسجيل هدف لكن الريان نجح في العودة وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ضغط شباب الأهلي وترجم سيطرته إلى هدف التقدم، قبل أن يمتلك الريان زمام الأمور ويضغط بشدة بغية إدراك التعادل، ولكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص أمام المرمى الإماراتي، خصوصا من روجر جيديس وتميم منصور مفتاح ومحمود تريزيجيه.

جاء ذلك  قبل أن يسجل شباب الأهلي هدف الحسم في الوقت بدل الضائع، والذي قضي به على آمال منافسه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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