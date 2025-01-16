جروس: متفاجئ من أنباء قطع إعارة زياد كمال، وأشركت الجزيري أمام الحدود لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:25 مساءً - أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني عقب المؤتمر: "كان هناك توترا في نهاية المباراة، وكان من الممكن أن يكون اللقاء أسهل بالنسبة لنا، وأستطيع القول إن الفريق لعب 85 دقيقة بصورة جيدة، وسجلنا أهدافًا".

وفيما يخص مشاركة الجزيري قال: "مشكلة اللاعب انتهت وعاد للتدريبات، ودفعت به في الشوط الثاني لتجهيزه لأن الفريق لديه ضغط مباريات وارتباط الفريق بمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية".

وتابع: "من المنطقي أن يتحدث الجميع عن التبديلات عندما يحدث توتر مثلما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وأضاف: "لا أعلم تفاصيل إصابة الونش، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة، وفضلت استبعاده حتى لا تكون هناك مخاطرة، في حين أن محمد السيد شعر بإجهاد قبل المباراة وفضلت إراحته".

وواصل عن أنباء قطع الزمالك إعارة زياد كمال: "متفاجئ من هذه الأنباء ولا أعلم شيئا عنها".

واختتم المدير الفني قائلًا: "كان هناك تراجع في الشوط الثاني في بعض الأوقات ولكن هناك إيجابيات عديدة في اللقاء وسعيد بتحقيق الفوز".

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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