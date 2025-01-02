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كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

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كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:00 صباحاً - الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مران الفريق استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا.  

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرًا صحفيًّا اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.  

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المرتقبة غدًا الجمعة، حيث يشهد الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة بجانب بعض الأمور التنسيقية الخاصة باللقاء.  

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول والأخير في الجزائر مساء اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى الجزائر أمس استعدادًا لمواجهة الغد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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