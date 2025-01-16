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لايبزيج يسقط أمام شتوتجارت بثنائية في الدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

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لايبزيج يسقط أمام شتوتجارت بثنائية في الدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

لايبزيج يسقط أمام شتوتجارت بثنائية في الدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:00 صباحاً - الدوري الألماني، فاز فريق شتوتجارت علي نظيره لايبزيج بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

 

مباراة لايبزيج وشتوتحارت 

تقدم فريق لايبزيج بالهدف الأول عن طريق اللاعب سيسكو في الدقيقة 10، ثم تعادل شتوتجارت عن طريق  لارسن في الدقيقة 50، ومع حلول الدقيقة 60 تمكن ولتمادا من اضافة الهدف الثالث لفريق شتوتجارت ".  
 

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ترتيب لايبزيج وشتوتجارت

بهذه النتيجة رفع فريق شتوتجارت رصيده إلى 29 نقطة في الخامس، في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يأتي فريق لايبزيج في المركز الرابع برصيد 30 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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