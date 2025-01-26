الرياضة - 09:21 - اللهمّ إننا نرفع حاجاتنا إليك.. دعاء الصباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:21 صباحاً - دعاء الصباح اليوم.. يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الصباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 عبر محرك البحث الشهر جوجل، حرصًا منهم على اغتنام فضل دعاء الصباح وأملا في أن يستجيب الله عز وجل لهم.

دعاء الصباح اليوم الإثنين

وفي السطور التالية تقدم بوابة كلمتك في هذا التقرير دعاء الصباح اليوم الأحد 26 يناير 2025.

اللهمّ إننا نرفع حاجاتنا إليك، متوكلين عليك، لأننا نؤمن بأن خزائن الكون في يديك، اللهم هوّن علينا الصّعاب، ويسّر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب.

اللّهم إنّا نعوذُ بِك مِن قهرٍ يُؤلمُنا، ومِن هَمٍّ يُحزنُنا، ومِن فِكرٍ يُقلقُنا، ومِن شخصٍ يحملُ خُبثًا لنا، اللّهم إن كانت همومُ الدنيا ضائِقةً في صدورِنا، فَـ اقضِها لنا، وأَزِلها عنّا، واجعل أيامَنا فرحًا وسعادةً.

اللهم يا رب في هذا اليوم أسالك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور، اللهم اشف كل مريض ومريضه وارحم من غادرونا إلى جوارك يا ارحم الراحمين.

اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا وتسعد بها قلوب تكفينا بها من شر الناس وشر ما خلقت وحقق دعاء.

اللهُم في صباح هذا اليوم نسألك عافية في البدن وراحة في القلب وسعادة في النفس.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجًًا ومن كل هم فرجًا ومن كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم إنا نستودعك مستقبلا لا نعلم خفاياه.

ولكننا نعلم انك خير مدبر وخير من اودعت له الودائع فاجعل القادم أجمل مما مضى.

اللهم في هذا الصباح أفرح قلوبنا واغسل أحزاننا وهمومنا وأغفر ذنوبنا وخطايانا.

اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وبركة وسعادة ومغفرة وشفاء وعافية وسعة رزق وإستجابة دعاء فأجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك على كل شيء قدير.

دعاء الصباح مكتوب

اللهم عافية وراحة بال ويوم جميل واللهم صباح لا يمسنا فيه سوء واللهم صباح يبعث في قلوبنا التفاؤل والأمل.

اللهم في هذا الصباح أرحنا من هموم الدنيا، وارزقنا البركة والرزق الواسع وتيسير الأمور وفرحة من حيث لا نحتسب والتوفيق في جميع أمورنا.

اللهم في هذا اليوم أسالك أن تهبني وتهب عبادك الخير والرحمة والرزق وتيسير الأمور.

اللهم اكتب لنا في هذا الصباح حسنات تنير بها دربنا وتسعد بها قلوب وتكفينا بها من شر الناس وشر ما خلقت وحقق دعواتنا.

اللهم فرّج أُمورًا ضَاقت بها صُدورنا، واللهم أَسعِد قلوبنا بما أنتَ أعْلَمُ بِهِ مِنا.