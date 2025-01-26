الرياضة - 09:21 - «جراديسار» يظهر للمرة الأولى.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:21 صباحاً - الأهلي ضد بيراميدز.. استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام بيراميدز اليوم الأحد الموافق 26 من يناير 2025، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بيراميدز، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 19 نقطة من 9 مباريات خاضها المارد الأحمر في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و4 تعادلات، ودون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، وهو يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 9 مباريات خاضها السماوي في دوري نايل حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة يورتشيتش.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز في الدوري الممتاز في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع كريم الدبيس رامي ربيعة ياسر إبراهيم محمد هاني في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أكرم توفيق عمر الساعي في خط الهجوم حسين الشحات جراديسار

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء اليوم الأحد، الموافق 26 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وتُعد مجموعة قنوات أو سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز.