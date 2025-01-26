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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة كريم سامي مغاوري - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة كريم سامي مغاوري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة كريم سامي مغاوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:16 صباحاً - أعلن الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري عن موعد جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى.

موعد ومكان جنازة والدة كريم سامي مغاوري

ونشر كريم مغاوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشور يكشف فيه عن موعد ومكان جنازة والدته، وجاء فيه: بإذن الله صلاة الجنازة على والدتي غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص».

موعد ومكان صلاة الجنازة على طليقة الفنان سامي مغاوري
موعد ومكان جنازة والدة كريم سامي مغاوري

وفاة والدة كريم سامي مغاوري

وكان أعلن الفنان كريم مغاوري عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بفيسبوك وكتب: «أمي ماتت أشهد أن لا إله الا الله وأن سيدنا محمد رسول الله.. انا لله وانا اليه راجعون».

وفاة والدة كريم مغاوري

وكان كشف الفنان كريم سامي مغاوري، عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو أسباب مرضها.

آخر أعمال كريم مغاوري

ويذكر أن آخر أعمال كريم مغاوري كان مسلسل «الحاج إكس لانس»، الذي عرض في موسم رمضان 2023، ضم نخبة من الفنانين أبرزهم: محمد سعد، جيهان خليل، ويزو، شيرين، إبرام سمير، غنوة محمود، حسن عبد الفتاح، حسام داغر، أحمد فتحي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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