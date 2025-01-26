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الرياضة - 04:46 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 04:46 صباحاً - سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 26-1-2025 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.40 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى:

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.38 جنيه للشراء، 13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.38 جنيه للشراء 13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.40 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.29 جنيهللشراء، 13.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.38 جنيه للشراء، 13.45 جنيه للبيع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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