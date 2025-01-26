التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 09:21 صباحاً - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26 يناير 2025 في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.40 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.38 جنيه للشراء، 13.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.38 جنيه للشراء، 13.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، بلغ نحو 162.96 جنيه للشراء، 163.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 162.96 جنيه للشراء، 164.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 163.19 جنيه للشراء، 164.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 13.65 جنيه للشراء 13.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 13.67 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، وصل نحو 13.67 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.36 جنيه للبيع، و50.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.24 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر نحو 52.10 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 52.10 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.49 جنيه للشراء 61.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 61.31 جنيه للشراء و 61.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 61.31 جنيه للشراء و 61.79 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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