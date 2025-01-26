عضلة القلب تعمل بنسبة 33%، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

عضلة القلب تعمل بنسبة 33%، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

ريهام سعيد تتكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز - أخبار كلمتك

ريهام سعيد تتكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز - أخبار كلمتك

شرطة المرور تصدر تعميم أمني للقبض على صاحب هذه السيارة - أخبار كلمتك

شرطة المرور تصدر تعميم أمني للقبض على صاحب هذه السيارة - أخبار كلمتك

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وفد من "حماس" في القاهرة لاستقبال المحررين ولقاء مسؤولين مصريين - أخبار كلمتك

وفد من "حماس" في القاهرة لاستقبال المحررين ولقاء مسؤولين مصريين - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - اعرف طريقك.. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - الأخضر بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:41 - الأخضر بكام في البنوك؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-1-2025 - أخبار كلمتك

صراع الصدارة، الأهلي يصطدم مع بيراميدز في قمة الجولة الـ 10 بالدوري - أخبار كلمتك

صراع الصدارة، الأهلي يصطدم مع بيراميدز في قمة الجولة الـ 10 بالدوري - أخبار كلمتك

معلم بارز يمتهن هذا الأمر في عدن - أخبار كلمتك

معلم بارز يمتهن هذا الأمر في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عضلة القلب تعمل بنسبة 33%، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عضلة القلب تعمل بنسبة 33%، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

عضلة القلب تعمل بنسبة 33%، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 09:00 صباحاً -  كشف هشام نجل الفنان صالح العويل تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أكد أن عضلة القلب تعمل حاليًا بنسبة 33% فقط، مما جعل الأطباء يجرون عددًا من الفحوصات الطبية له.

 

الحالة الصحية للفنان صالح العويل

 وتابع: “حالة والدي تسوء، ويعاني من ترشح مياه على الرئة، وجسده بالكامل مليء بالمياه".

تواصل نقابة المهن التمثيلية مع صالح العويل

 

وفي تصريحات سابقة كان قد أكد أنه:"لم يتم التواصل معه من أي شخص في النقابة، بالرغم من وصول الأمر لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر المسئول عن الملف الطبي بالنقابة".


وتابع: "الوحيد الذى أطمئن على والدى هو الفنان ياسر جلال، من خلال اتصال هاتفي، ولكن في المرات السابقة التي تواجد والدي في المستشفى قام بزيارته".

 

 

 

 وقدم الفنان صالح العويل العديد من الأدوار الصغيرة بالأفلام المصرية، من بينها "اللص والكلاب"، و"عصابة حمادة وتوتو".

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسلي "أنا وبابا وماما" الجزء الثاني، وأوراق التوت في 2015.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

خطيبة أحمد سعد تكشف سبب تأجيل زفافهما - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق