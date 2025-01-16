الرياضة - 08:36 - حالة الطقس غدًا الجمعة.. بيان هيئة الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:36 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة 17 يناير 2025، لافتة إلى أن الطقس المعتدل سيكون السائد في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس الدافئ سيسود جنوب سيناء وجنوب البلاد، وستشتد البرودة في وقت الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة في وقت الصباح تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدين وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 17 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 13 العاصمة الإدارية 20 12 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 19 11 المنصورة 19 12 الزقازيق 19 13 شبين الكوم 20 13 طنطا 19 12 دمياط 20 15 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 10 السويس 20 11 العريش 21 10 رفح 21 10 رأس سدر 21 7 نخل 21 7 كاترين 17 00 الطور 21 13 طابا 20 11 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 20 11 العلمين الجديدة 19 12 مطروح 19 11 السلوم 19 10 سيوة 21 9 رأس غارب 22 15 الغردقة 25 16 سفاجا 25 15 الأقصر 15 30 أسوان 16 31 الوادي الجديد 29 14 أبو سمبل 29 17