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قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 08:37 مساءً - كلمتك/خاص

أكد القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي أن موقف الجماعة تجاه الوضع في غزة يرتبط بشكل وثيق بموقف فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، والفصائل الأخرى.

وأوضح الحوثي أن ما يجري في غزة هو "جولة من جولات المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قائمة، ومظلومية الشعب الفلسطيني مستمرة حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.

وجدّد الحوثي دعمه لموقف عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، الذي أكد وقوف الحوثيين إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشدداً على أن دعم غزة هو جزء من التزام الجماعة بالقضايا الإسلامية والعربية الكبرى.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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