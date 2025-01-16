قيادي حوثي بارز يتحدث عن موقف جماعته من هذا الامر - أخبار كلمتك

أكد القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي أن موقف الجماعة تجاه الوضع في غزة يرتبط بشكل وثيق بموقف فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، والفصائل الأخرى.

وأوضح الحوثي أن ما يجري في غزة هو "جولة من جولات المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستظل قائمة، ومظلومية الشعب الفلسطيني مستمرة حتى ينال حريته واستقلاله الكامل.

وجدّد الحوثي دعمه لموقف عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، الذي أكد وقوف الحوثيين إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشدداً على أن دعم غزة هو جزء من التزام الجماعة بالقضايا الإسلامية والعربية الكبرى.