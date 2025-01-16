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عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس (بث مباشر) - أخبار كلمتك

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عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس (بث مباشر) - أخبار كلمتك

عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:50 مساءً - عمر مرموش مع إسعاد يونس، استضافت الفنانة إسعاد يونس، نجم منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني اللاعب عمر مرموش في حوار خاص على قناة "dmc"، ويتيح موقع “كلمتك” خدمة البث المباشر للقراء والمشاهدين.

مشوار مرموش

ويتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي 

واقترب عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس سيجري مانشستر سيتي مزيدًا من المحادثات مع آينتراخت فرانكفورت اليوم بشأن صفقة عمر مرموش.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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