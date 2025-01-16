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الحوثيون: عملياتنا ستستمر إذا استمر العدو الإسرائيلي في التصعيد بغزة - أخبار كلمتك

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الحوثيون: عملياتنا ستستمر إذا استمر العدو الإسرائيلي في التصعيد بغزة - أخبار كلمتك

الحوثيون: عملياتنا ستستمر إذا استمر العدو الإسرائيلي في التصعيد بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:00 مساءً - قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي  في اليمن، اليوم الخميس:" عملياتنا ستستمر إسنادا للشعب الفلسطيني إذا استمر العدو في الإبادة والتصعيد قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

الحوثي يكشف موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار 

وأضاف عبالملك الحوثي:" سنواكب تنفيذ الاتفاق وعند أي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين للإسناد العسكري".

وفي وقت سابق علقت حركة الحوثي اليمنية على إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

جماعة الحوثي تهدد بمواصلة عملياتها ضد جيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم حركة الحوثي محمد عبد السلام في بيان على تطبيق تلجرام إن الحوثيين يحيون "جماعات المقاومة" في قطاع غزة.

وأضاف أن استمرار احتلال إسرائيل لفلسطين "يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتابع: "مع وصول هذه المعركة إلى خواتيمها بإعلان وقف إطلاق النار في غزة فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الأولى التي يتوجب أن تنهض الأمة بالمسؤولية تجاهها".

واختتم بإدانة الدعم الأمريكي لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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