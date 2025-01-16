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الدفاع المدني الفلسطيني يرصد جرائم الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة - أخبار كلمتك

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الدفاع المدني الفلسطيني يرصد جرائم الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة - أخبار كلمتك

الدفاع المدني الفلسطيني يرصد جرائم الاحتلال خلال 24 ساعة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:35 مساءً - رصد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

استشهاد 71 فسلطينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح بصل، في رسالة على الهواء بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 71 فلسطينيًا، منهم 61 في مدينة غزة، وكان من بين هؤلاء 19 طفلًا و24 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

 

إراقة دماء الفلسطينيين

وأشار بصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في القصف والقتل حتى الآن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإنسانية، حيث كان الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة، لافتًا، إلى أن الاحتلال لا يزال يصر على مواصلة عمليات القتل والتدمير والتخريب.

 

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، مطالبًا بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف الإبادة وعمليات التطهير التي استمرت منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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