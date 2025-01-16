أمريكا تفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:20 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مالية على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

عقوبات أمريكية على البرهان

وتجدر الإشارة إلى أن قرار فرض العقوبات على البرهان يأتي بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات أمريكية على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز، عن 3 مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن العقوبات تهدف لإظهار استهداف الولايات المتحدة لطرفي الصراع بالمثل، ودفعهم باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.

البرهان يذهب إلى ود مدني

ويأتي هذا الخبر بعد ساعات من وصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، لمدينة ود مدني بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة التي خضعت لسيطرة الدعم السريع على مدى عام كامل.

وفي وقت سابق أشار البرهان إلى أن هناك جهات دولية تسعى لفرض عقوبات عليه، قائلا "أي عقوبات تفرض علينا مقابل خدمة البلد فنحن نرحب بها".

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