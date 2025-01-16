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أحمد السقا لـ كلمتك: انفصالي عن زوجتي شائعة أصبحت سخيفة وتزعجني - أخبار كلمتك

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أحمد السقا لـ كلمتك: انفصالي عن زوجتي شائعة أصبحت سخيفة وتزعجني - أخبار كلمتك

أحمد السقا لـ كلمتك: انفصالي عن زوجتي شائعة أصبحت سخيفة وتزعجني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:00 مساءً - أكد الفنان أحمد السقا أن الشائعات التي تخرج بين الحين والآخر حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، أصبحت سخيفة للغاية وتزعجه بشكل كبير.

وأضاف السقا في تصريحات خاصة لـ كلمتك، أن كان لا يهتم بمثل هذه الشائعات ولا يلقي لها بالًا، إلا أن في الفترة الأخيرة قد زادت بشكل ملحوظ، وكأن هناك بعض الأشخاص الذين يروجون لتلك الأخبار من أجل تكدير صفو حياتنا

 

وأوضح السقا أنه أصبح لديه أبناء كبار، ومثل هذه الأخبار تسبب له أزعاج ومضايقات كثيرة، ولا يعلم السبب من وراء تلك الشائعات سوى فقط إثارة الجدل حوله هو وأسرته

 

ونفي السقا وجود أية خلافات بينه وبين الإعلامية مها الصغير، مؤكدًا أنهما يستمتعان بحياة هادئة وسط أبناءهم، ولا يعكر صفوها إلا مثل هذه الأخبار الكاذبة

حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وكان السبب في انتشار تلك الأخبار هو حذف مها الصغير عددًا كبيرًا من الصور التي تجمعها بأحمد السقا من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث حذفت كافة الصور التي نشرتها خلال الأربع سنوات الماضية وأبقت على صورها القديمة معه، مما جعل الكثير يذهب إلى فكرة انفصالها عن السقا.

وأبقت مها الصغير، على صورها القديمة مع أحمد السقا. 

 

مها الصغير ترد على أنباء انفصالها عن أحمد السقا

وردت مها الصغير على هذه الأنباء من خلال خاصية ستوري حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وكتبت عليها تعليقًا قالت فيه: "شششش" في إشارة منها لرفضها الشائعات المتداولة عن حياتها الشخصية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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