طرح تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:50 صباحاً - أعلنت شركة بنش مارك طرح تذاكر حفل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في الرياض.

ويقام الحفل يوم 23 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

أغنية العناق الأخير

وتتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية جديدة بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.



وكان قد كشف الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن كلمات الأغنية، والتي تقول: اقفل أبواب اللي فات.. واذكر انّك كنت مُكرَهْ.. لجل تلقى في الشتات.. شي تحيا له في بُكْرَهْ.. عيش جمّع في شظايا.. ماتناثر من بقايا.. من شعورَك.. من خيالَك من مواجِعْك الكثيرة.. ماهو لجل تحب غيره.. هذا فوق اقصى احتمالَك.. لجل تقدر يوم تكتب.. ما يسكّن هم عاشق.. أهلكه مِعشار حزنَك.. لجل تقدر يوم تكذب.. وتمتلي باحساس واثق.. انك انت اخترت سجنَك.. وان ماضيك اختيارَك.. وانك اخترت احتضارَك.. بامتثال وانك اخترت اختصارَك.. في سؤال وش وصّل الحب الكبير.. إلى العناق الأخير.

حفل أحلام في السعودية

وفي وقت سابق أحيت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حفلًا على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية.

وظهرت أحلام بإطلالة مميزة وأداء عالي بعدد من الأغاني التي قدمتها على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات جولة المملكة.

وغنت أحلام الشامسي أغنية "من بادي الوقت" لفنان العرب محمد عبده، مُعبرة عن وفائها لأستاذها الذي تعلمت منه.

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