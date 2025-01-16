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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:10 صباحاً - اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتكليفات الرئاسية.

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم استعراض أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع، إلى جانب الرد على استفسارات الصحفيين حول القضايا المطروحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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