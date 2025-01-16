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صارمة وجاءت بالأمر، مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة، من المتصل وما الرسالة؟ - أخبار كلمتك

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صارمة وجاءت بالأمر، مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة، من المتصل وما الرسالة؟ - أخبار كلمتك

صارمة وجاءت بالأمر، مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة، من المتصل وما الرسالة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:55 صباحاً - فاجأت المكالمة الهاتفية التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

رسالة عاجلة

وقال ويتكوف خلال الاتصال إنه قادم إلى إسرائيل وسيلتقي نتنياهو، متجاهلا اقتراح مساعدي نتنياهو بأن يجتمعا بمجرد انتهاء يوم السبت وهو يوم الراحة اليهودي، وأصر على أن يجتمعا في الصباح.

وفي ما وصفته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه "اجتماع متوتر"، ألقى ويتكوف رسالته.

رسالة صارمة

ما حدث، كما قال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير للقناة 14 "هو أن ويتكوف نقل رسالة صارمة من الرئيس القادم للولايات المتحدة، الذي طالب بشكل لا لبس فيه بإبرام الصفقة".

في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية هذا الأسبوع، لخص ناداف إيال الموقف الذي يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي وأقرب مساعديه: "نتنياهو أدرك فجأة على وجه التحديد أين يقفون مع الرئيس الأمريكي الجديد. لقد أدركوا أن ترامب يتحدث بوتيرة الإملاء، ولن يتمكنوا أبدًا من الالتفاف عليه من اليمين. ترامب، مرة أخرى، يريد صفقة".

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس ترامب في مكالمة هاتفية الأربعاء، على جهوده ومساعدته للتوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".

وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الأخير اتفق على مقابلة ترامب قريبا في واشنطن، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدته في صفقة الرهائن في مكالمة هاتفية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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