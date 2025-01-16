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بايرن ميونخ يحسم صفقة مميزة من الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بايرن ميونخ يحسم صفقة مميزة من الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحسم صفقة مميزة من الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:35 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني نجح في تأمين أولى صفقاته الصيفية، بضم أحد أبرز المواهب المتواجدة في الدوري الألماني هذا الموسم. 

ووفقا لشبكة "سكاي ألمانيا"، سينتقل توم بيشوف لاعب هوفنهايم في صفقة انتقال حر لبايرن ميونخ الصيف المقبل، بعدما قرر اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عدم تجديد عقده مع فريقه الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن أشارت "سكاي" منذ أيام إلى أن بايرن قدم للاعب عقدًا طويل الأمد وأنه يفضل الانتقال للبافاري.


ورغم عروض آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج، إلا أن البايرن ظفر بخدماته بفضل المحادثات الحاسمة بين اللاعب وكل من فنسنت كومباني، مدرب البايرن، وماكس إيبرل المدير الرياضي.

وأضافت "سكاي" أن خطط بايرن لا تهدف إلى إعارة بيشوف مباشرة الصيف المقبل، بل سيحصل على فرصة كبيرة مع المدرب كومباني.

ومن المنتظر أن يجري بيشوف الكشف الطبي رفقة البايرن الأسبوع المقبل، علمًا بأن اللاعب شارك أمس في الخسارة أمام البايرن في أليانز أرينا بخماسية نظيفة في البوندسليجا.

بايرن ميونخ يفوز علي هوفنهايم

وفاز بايرن ميونخ على هوفنهايم، بخمسة أهداف  دون رد، على ملعب أليانز آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

 

افتتح ليروى ساني التسجيل لصالح بايرن ميونخ  في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية متقنة وأضاف جيريرو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة 12 ثم تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثالث، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني عاد ليروي ساني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم أحرز سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

 

وبهذه النتيجة يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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