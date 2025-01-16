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تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

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تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً - يعقد حاليًا السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين لإلقاء المحاضرة الفنية قبل مواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يتوجه اللاعبون إلى ملعب المباراة في الثانية والنصف لخوض عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد وزيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: حسام أشرف. 

 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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