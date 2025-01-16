مشاهير العرب - بعد تدهور حالته الصحية.. تامر عبد المنعم يطالب الجمهور بالدعاء لوالده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - طالب الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، خلال الساعات الماضية جمهوره بالدعاء لوالده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، مشيرا إلى تدهور حالته الصحية وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي فإنه بحالة خطيرة للغاية».

ومنذ حوالي شهرين تعرض الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لكسر مفصل الفخذ، وخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.

وشارك تامر عبد المنعم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له برفقة والده وهما بالمستشفى وعلق عليها قائلا: في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة.

وأضاف: صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط.. يا له من شعور قاسي قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم..

وتابع عبد المنعم، أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ، برجاء الدعاء لوالدي.

من هو الصحفي محمد عبد المنعم

يذكر أن الكاتب محمد عبد المنعم كان المستشار الصحفي للرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير روز اليوسف، ويعد من أهم المحررين العسكريين وأقدمهم وربما خلفيته العسكرية كضابط بالقوات المسلحة في بداية طريقه قد أهلته للتعامل مع منصب المحرر العسكري لصحيفة الأهرام باحترافية.