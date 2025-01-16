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الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:11 مساءً - ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 592.469 مليار جنيه (11.64 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر ديسمبر 2024.

جاءت الزيادة في فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنسبة 1.2% على أساس شهري في ديسمبر الماضي بما يبلغ 7.1 مليار جنيه، مقارنة بفائض سجل 585.363 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في ديسمبر 2024، هو الثامن منذ أن تحول من العجز في شهر مايو من نفس العام.

تم تقريب أرقام فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى سعر صرف الدولار بنهاية ديسمبر البالغ 50.77 جنيه و50.91 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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