الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:11 مساءً - ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 592.469 مليار جنيه (11.64 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر ديسمبر 2024.

جاءت الزيادة في فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنسبة 1.2% على أساس شهري في ديسمبر الماضي بما يبلغ 7.1 مليار جنيه، مقارنة بفائض سجل 585.363 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في ديسمبر 2024، هو الثامن منذ أن تحول من العجز في شهر مايو من نفس العام.

تم تقريب أرقام فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى سعر صرف الدولار بنهاية ديسمبر البالغ 50.77 جنيه و50.91 جنيه.