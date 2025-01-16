الرياضة - 05:45 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:45 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا، الجمعة، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الادارية 20 12

6 اكتوبر 21 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

دمياط 20 15

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 20 11

رفح 21 10

رأس سدر 21 10

نخل 21 07

كاترين 17 00

الطور 21 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 25 17

الاسكندرية 20 11

العلمين 19 12

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 21 09

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 27 22

حلايب 26 19

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 09

أسيوط 25 10

سوهاج 27 12

قنا 29 14

الأقصر 30 15

أسوان 31 16

الوادى الجديد 29 14

أبوسمبل 29 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 19

المدينة 28 15

الرياض 24 11

المنامة 22 15

أبوظبى 24 16

الدوحة 26 15

الكويت 21 09

دمشق 16 02

بيروت 19 13

عمان 15 06

القدس 16 06

غزة 19 11

بغداد 19 05

مسقط 25 21

صنعاء 26 06

الخرطوم 35 22

طرابلس 15 08

تونس 15 08

الجزائر 17 08

الرباط 17 07

نواكشوط 26 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 05-

إسطنبول 10 00

إسلام آباد 19 06

نيودلهى 18 07

جاكرتا 30 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 11 01

أثينا 12 06

روما 14 06

باريس 03 02-

مدريد 11 02-

برلين 03 03

لندن 07 01

مونتريال 02- 04-

موسكو 02 00

نيويورك 05 01

واشنطن 07 01-

أديس أبابا 24 07