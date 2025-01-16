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نادي سعودي يرغب في التعاقد مع أليجري - أخبار كلمتك

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نادي سعودي يرغب في التعاقد مع أليجري - أخبار كلمتك

نادي سعودي يرغب في التعاقد مع أليجري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:05 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، وجود مساعي من جانب أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق.

أليجري بدون نادي منذ رحيله عن يوفنتوس

ولا يرتبط أليجري (57 عاما) بأي نادٍ في الفترة الحالية، منذ رحيله عن تدريب السيدة العجوز يوفنتوس في مايو الماضي.

وأشار الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، عبر موقعه الرسمي، إلى أن أليجري بات هدفا من جانب أهلي جدة للتعاقد معه في الصيف.

وسبق أن ارتبط اسم أليجري باتخاذ خطوة التدريب في الدوري السعودي، وتحديدا عن طريق نادي الشباب الذي سعى للتعاقد معه في وقت سابق، لكنه مؤخرا تعاقد مع التركي فاتح تريم.

وأوضح دي ماريزيو أن تحرك الأهلي لجلب مدرب جديد خلفا لمدربه الحالي الألماني ماتياس يايسله، ربما لا يدفع إدارة النادي السعودي للانتظار حتى نهاية الموسم لحين التعاقد مع أليجري.

وأشار إلى أن هناك اسم إيطالي آخر مرشح لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم وهو جابريلي تشوفي مدرب أودينيزي السابق والذي رحل عن منصبه في أبريل/ نيسان الماضي.

موسم عصيب لفريق الأهلي السعودي

ويواجه الأهلي موسما عصيبا على الصعيد المحلي، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن الهلال المتصدر قبل اكتمال الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين، كما ودع الراقي منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور الأول.

وتبقى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هي الوحيدة التي يسير فيها الأهلي بخطى ثابتة، حيث ضمن التأهل لدور الـ16.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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