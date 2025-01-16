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أوجسبورج يفوز على يونيون برلين بثنائية نظيفة في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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أوجسبورج يفوز على يونيون برلين بثنائية نظيفة في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

أوجسبورج يفوز على يونيون برلين بثنائية نظيفة في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:00 صباحاً - فاز فريق أوجسبورج علي يونيون برلين بثنائية نظيفة  وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2024 / 2025 على ملعب آندر آلتن فورستيري.

مباراة يونيون برلين وأوجسبورج

احرز هدفي أوجسبورج الكسيس كلود في الدقيقة 7 و29.

 

ترتيب يونيون برلين وأوجسبورج

يحتل يونيون برلين المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، حيث خاض 17  مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 9 مباريات، بينما يحتل أوجسبورج المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، حيث لعب 17 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 8 مباريات.

واقترب عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش على أعتاب مانشستر سيتي 

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن صفقة عمر مرموش في طريقها للإتمام، حيث يعتقد مانشستر سيتي أن الصفقة يمكن أن تُحسم في نطاق 70 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 5-10 ملايين يورو كإضافات.

وتابعت أن السيتي يدفع نحو التوصل لاتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة وفي هذه المرحلة، من غير المرجح أن يشارك عمر مرموش في مباراة دورتموند يوم الجمعة.

مرموش تمكن من قيادة آنتراخت فرانكفورت بالأمس للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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