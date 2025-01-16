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اتحاد الكرة ينفي الخطاب المنسوب إليه بشأن القسم الرابع - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة ينفي الخطاب المنسوب إليه بشأن القسم الرابع - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة ينفي الخطاب المنسوب إليه بشأن القسم الرابع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:05 مساءً - نفي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، صحة الخطاب المنسوب إليه، والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتناول أوضاع بعض أندية دوري القسم الرابع.

كما حذر الاتحاد من استمرار تداول الخطاب المزيّف، ويؤكد أنه قام باتخاذ  كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة تجاه مروجيه، وملاحقة من وراء تزوير خطابات ونسبها إلى الإدارة التنفيذية للاتحاد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خطابا يفيد بأن الأندية الحديثة  لها تمثيل شرفي بمسابقة القسم الرابع وليس من حقها الصعود للقسم الثالث لحين تعديل اوضاعها القانونيه وعرضها مره اخرى على الجمعيه العمومية.

ومن ناحية أخرى أعلن  اتحاد الكرة  عن النسخة الثانية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بشأن العمل فى مجال وكالة لاعبى كرة القدم وهو برنامج متكامل يستعرض كيفية العمل فى مجال وكالة اللاعبين ومتطلباتها وكذلك الطبيعة القانونية لعقود لاعبي كرة القدم المحترفين ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين من الاتحادات الوطنية لكرة القدم وكيفية تقنين وضع اللاعبين وقواعد انتقالهم.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الفرصة لأكبر عدد من الوجوه الجديدة في مجال وكلاء اللاعبين وتوسيع القاعدة وتمكين الشباب الذي يطمح في العمل بهذا المجال وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم واللوائح المنظمة له.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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