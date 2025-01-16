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عمر مرموش يكشف قصصًا مثيرة قبل الوصول إلى النجومية مع فرانكفورت - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يكشف قصصًا مثيرة قبل الوصول إلى النجومية مع فرانكفورت - أخبار كلمتك

عمر مرموش يكشف قصصًا مثيرة قبل الوصول إلى النجومية مع فرانكفورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:10 مساءً - عمر مرموش، قال عمر مرموش نجم نادي فرانكفورت: "أنا كنت في ناشئين وادي دجلة ولعبت 15 سنة في النادي، وانتقلت لمرحلة الناشئين من خلال أكاديمية أرسنال، وطلعت اتدربت مع الفريق الأول وأنا في الناشئين ولعبت ماتشين تحت قيادة كارتيرون، والموسم اللي بعد كده كنت مع أحمد حسام ميدو".

 

فترة عمر مرموش مع وادي دجلة

وأضاف مرموش خلال حواره الخاص مع الفنانة إسعاد يونس: "فترة وادي دجلة لها الفضل فيما وصلت إليه الآن، ودي أكتر فترة أنا بحبها، والمكان بتاع دجلة أنا مرتبط به وقريب إلى قلبي".

 

مداعبة كرة القدم

ولفت: "من عمر عامين كنت بحب الكرة وأبحث عنها وأداعبها ومكنتش لسه بعرف أتكلم، وبالتالي، كان واضحا للأسرة أن الكرة لها أهمية في حياتي وإني مرتبط بها، ولما كبرت ما بين  5 و7 سنوات أهلي لقوني مميز في الكرة وإني موهوب، ولما كبرت الكرة بقت أهم حاجة في حياتي خاصة عند عمر 13 سنة".

عمر مرموش، كلمتك

وأشار: "وأنا صغير جربت كرة اليد وكرة السلة والسباحة بس مفيش حاجة شدتني غير كرة القدم، وطول ما الكرة معايا أنا مبسوط وكنت بكسر حاجات كتير في البيت وأخويا كان بيدافع عني".
ولفت: "ليا أخ أكبر مني بـ7 سنين وأختي أكبر مني بـ10 سنين، وكنت الولد الشقي وأكسر النجفة بالكرة، ولكن إخواتي كانوا بيدافعوا عني علشان كانوا مدركين لحبي لها، وكان أبويا وأمي بيهددوني بسبب تكسير البيت والزجاج بتقطيع الكرة".

وتابع: "من وأنا صغير كان هدفي أبقى لاعب كرة، وكنت بروح المدرسة وبعد المدرسة فيه تمرين ثم العودة إلى البيت والنوم مبكرا وده ساعدني أكون مركز في حياتي، باتمني طول حياتي من وأنا صغير أبقى حاجة في الكرة". 
 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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