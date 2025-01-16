5 ساعات لغادة عبد الرازق أمام الماكير للخروج بشخصية تحية كاريوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:50 صباحاً - بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد شباب امرأة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وعلمت كلمتك أنها تقضي ما يقرب من 5 ساعات أمام كاميرا العمل كي تخرج بالشخصية لتكون قريبة من الفنانة تحية كاريوكا التي قدمت نفس العمل في فيلم سينمائي.

“شباب امراة” يشارك فيه كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليًّا على وضع الخطوط العريضة للعمل.

تفاصيل فيلم شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث.

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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