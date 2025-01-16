كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراحل وشروط التنفيذ - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة حنان مطاوع.. مواعيد عرض مسلسل «صفحة بيضا» الحلقة الأولى - أخبار كلمتك

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل - أخبار كلمتك

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

وزير الصحة يبحث مع وفد المملكة المتحدة للمستشفيات الدولية الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة تجبر سيدة على ولادة طفلين توأم داخل سيارة الإسعاف بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الشبورة المائية الكثيفة تجبر سيدة على ولادة طفلين توأم داخل سيارة الإسعاف بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

الشرعية تعلن موقفها من وقف الحرب - أخبار كلمتك

اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

اول بيان بشان مقتل معلمة برصاص زوجها في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

5 ساعات لغادة عبد الرازق أمام الماكير للخروج بشخصية تحية كاريوكا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
5 ساعات لغادة عبد الرازق أمام الماكير للخروج بشخصية تحية كاريوكا - أخبار كلمتك

5 ساعات لغادة عبد الرازق أمام الماكير للخروج بشخصية تحية كاريوكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:50 صباحاً - بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد شباب امرأة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وعلمت كلمتك أنها تقضي ما يقرب من 5 ساعات أمام كاميرا العمل كي تخرج بالشخصية لتكون قريبة من الفنانة تحية كاريوكا التي قدمت نفس العمل في فيلم سينمائي.

“شباب امراة” يشارك فيه كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

 

مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي، ويقوم الكاتب محمد سليمان عبد الملك حاليًّا على وضع الخطوط العريضة للعمل.

 

تفاصيل فيلم شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة  حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث. 

 

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق