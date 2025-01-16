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وجهة جديدة للبرازيلي نيمار خارج الهلال السعودي - أخبار كلمتك

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وجهة جديدة للبرازيلي نيمار خارج الهلال السعودي - أخبار كلمتك

وجهة جديدة للبرازيلي نيمار خارج الهلال السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:55 صباحاً - كشف موقع فووت ميركاتو أن نادي شيكاغو فاير الأمريكي دخل على خط التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور في نافذة الانتقالات الجارية.

نيمار يقترب من الدوري الأمريكي

قال الإعلامي سانتي أونا من فووت ميركاتو إن مسؤولي نادي شيكاغو فاير الأمريكي دخلوا في مفاوضات مع الهلال خلال الفترة الحالية، للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الفريق بصورة رسمية، وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

وذكر المصدر ذاته أن شيكاغو فاير عرض عقدًا لمدة عامين على البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا.

وتابع: "صفقة نيمار صعبة التحقق، لم يتم تحديد أي شيء في الوقت الحالي أو جعله ملموسًا. هذه مجرد بداية والمناقشات لا تزال طويلة وشاقة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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