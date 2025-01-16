وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد - أخبار كلمتك

نجم بايرن ميونخ يقترب من ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:15 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، من الانتقال لصفوف ريال مدريد.  

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد أصبح أقرب مما كان متوقعا للحصول على الضوء الأخضر من ديفيز.

ورغم استمرار المفاوضات بين بايرن ميونيخ واللاعب، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد العقد الذي ينتهي الصيف المقبل، وهو ما زاد من تفاؤل النادي الإسباني.


يذكر أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي مع ديفيز منذ نحو عام، وما يعزز هذا التفاؤل هو أن وكيل اللاعب، نضال حوسة، أعطى التعليمات للمحامين لصياغة العقود بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأشار التقرير، إلى أن النادي الملكي لن يغير عرضه الحالي، رغم أن بايرن ميونخ بذل جهودا كبيرة للاقتراب من مطالب ديفيز، حيث يضعه عرضه الأخير كثاني أعلى راتب في الفريق بعد هاري كين.

ورغم ذلك، يثق ريال مدريد في أن رغبة ديفيز في اللعب للنادي الإسباني ستكون العامل الحاسم لصالحه.
 

وأنهى بايرن ميونخ الدور الأول لبطولة الدوري الألماني متصدرا قمة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ليفركوزن حامل اللقب.

 

ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الدور الأول 

1- بايرن ميونخ 42 نقطة 
2- بايرن ليفركوزن 38 نقطة 
3- آينتراخت فرانكفورت 33 نقطة 
4- لايبزيج 30 نقطة 
5- شتوتجارت 29 نقطة 
6- ماينز  28 نقطة 
7- فولفسبورج 27 نقطة 
8- فرايبورج 27 نقطة 
9- فيردر بريمن 26 نقطة 
10- بوروسيا دورتموند 25 نقطة 
11- بوروسيا مونشنجلادباخ 24 نقطة 
12- أوجسبورج 19 نقطة 
13- يونيون برلين 17 نقطة 
14- سانت باولي 14 نقطة 
15- هايدنهايم 14 نقطة 
16- هوفنهايم 14 نقطة 
17- هولشتاين كيل 11 نقطة 
18- بوخوم 9 نقاط 
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق