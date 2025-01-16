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مركز مصر لريادة الأعمال يعلن فتح باب الالتحاق بـ «منحة الدبلومة الدولية» - أخبار كلمتك

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مركز مصر لريادة الأعمال يعلن فتح باب الالتحاق بـ «منحة الدبلومة الدولية» - أخبار كلمتك

مركز مصر لريادة الأعمال يعلن فتح باب الالتحاق بـ «منحة الدبلومة الدولية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:41 مساءً - أعلن مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار (EEIC) التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن فتح باب الالتحاق بمنحة «الدبلومة الدولية» لريادة الأعمال∙ في دفعتها الثانية.

وأكد المركز في بيان له اليوم الخميس أن البرنامج تم تصميمه باستخدام نفس المنهجية المبتكرة المستخدمة من حاضنة (MIT) التي تعد واحدة من أفضل الحاضنات الريادية في العالم التي أثبتت نجاحها في تمكين رواد الأعمال وبناء مشروعات ريادية مستدامة.

وأوضح أن البرنامج يمنح الملتحقين فرصة استخدام نفس الأدوات والأساليب التي يستخدمها قادة ريادة الأعمال الناجحين في أكبر الحاضنات الدولية.. منوها بأن مدة البرنامج تصل إلى تسعة شهور، وسيحصل فيها المتقدم على كل ما يحتاجه لتحويل فكرته إلى مشروع ريادي ناجح.

كما يتضمن البرنامج وفقا للبيان تعليم المهارات الأساسية لبناء وإطلاق مشروع واستثمار الأدوات والموارد المتقدمة لتنمية الفكرة إضافة إلى مهارات التواصل مع شبكة واسعة من الخبراء والمرشدين في ريادة الأعمال.. مشيرا إلى أن التسجيل متاح من خلال الرابط التالي

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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