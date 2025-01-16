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بعد شكوى المنتخب، تغيير مواعيد ومكان تدريبات الفراعنة في مونديال اليد - أخبار كلمتك

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بعد شكوى المنتخب، تغيير مواعيد ومكان تدريبات الفراعنة في مونديال اليد - أخبار كلمتك

بعد شكوى المنتخب، تغيير مواعيد ومكان تدريبات الفراعنة في مونديال اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:45 مساءً - مونديال اليد، نجح خالد فتحي رئيس بعثة منتخبنا الأول لكرة اليد في بطولة العالم في كرواتيا في تعديل مواعيد ومكان تدريبات منتخبنا بعد تواصله مع اللجنة المنظمة ومتابعة شكوى الجهاز الفني واللاعبين بسبب بعد مسافة ملعب التدريب الذي كان يحتاج لحوالي ٦٠ دقيقة بالحافلة للوصول إلى ملعب التدريبات من فندق الإقامة وهو ما يضيع الجهد والوقت معا..


وهو ما دفع رئيس البعثة إلى التفاهم مع اللجنة المنظمة التي استجابت للشكوى، ونقلت تدريبات منتخبنا إلى ملعب قريب جدا على بعد ١٥ دقيقة فقط من فندق الإقامة وهو ما كان له بالغ الأثر الجيد لدي الجميع وتسبب في حالة الارتياح لدى بعثتنا.


ويواصل اليوم منتخبنا تدريباته استعدادا للبحرين غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين "كرواتيا والدنمارك والنرويج" خلال الفترة من ١٤ يناير وحتى ٢ فبراير.
 

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا نجح في الفوز في مباراته الأولى على الأرجنتين باكتساح بنتيجة ٢٥/٣٩.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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