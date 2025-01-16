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كأس مصر، إنبي يستدرج الإسماعيلى في افتتاح دور الـ 16 - أخبار كلمتك

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كأس مصر، إنبي يستدرج الإسماعيلى في افتتاح دور الـ 16 - أخبار كلمتك

كأس مصر، إنبي يستدرج الإسماعيلى في افتتاح دور الـ 16 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 08:40 صباحاً - كأس مصر، يحل الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم ضيفا، في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، على فريق إنبي على ستاد بتروسبورت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

 

ويسعى الإسماعيلى للثأر من إنبي بعدما فاز الفريق البترولى على الدراويش بهدف نظيف أحرزه مصطفي شكشك في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

 

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة اليوم بين إنبي والإسماعيلي، المتأهل من مواجهات بيراميدز أو المنصورة مع المقاولون بالدور ربع النهائي “دور الثمانية ”.

 

وكان فريق الإسماعيلى تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما تأهل فريق إنبى علي حساب حرس الحدود بهدف نظيف.

 

قائمة الإسماعيلي أمام إنبي 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطارى، عبد الله محمد، مروان حمدي، عبد الله السعيد،  إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر

مواعيد مباريات دور الـ 16 لكأس مصر

الخميس 16 يناير الجاري

إنبي ضد الإسماعيلي.. الثانية والنصف عصرا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس)

الجمعة 17 يناير الجاري

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش.. الثانية والنصف عصرا (ستاد القاهرة الدولي)

سموحة ضد زد أف سي.. الخامسة والنصف مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية)

الاثنين 3 فبراير المقبل

الجونة ضد تيم أف سي.. الثانية والنصف عصرا (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر)

 

وعلي صعيد آخر تستكمل باقى منافسات دور الـ16 بكأس مصر خلال شهر مارس المقبل، الذي يتصادف مع دخول شهر رمضان الكريم 2025 بإقامة المباريات الأربعة المتبقية على مدار يومين متتالين.

مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر خلال رمضان 2025

الجمعة 7 مارس المقبل

الزمالك ضد مودرن سبورت.. التاسعة والنصف مساء (ستاد القاهرة الدولي)

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي "أو وادي دجلة".. التاسعة والنصف مساء

السبت 8 مارس المقبل

غزل المحلة ضد فاركو.. التاسعة والنصف مساء (ستاد غزل المحلة)

المقاولون العرب ضد بيراميدز "أو المنصورة".. التاسعة والنصف مساء.

 

مباراتي مؤجلتين في دور الـ 32 

يقام الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، المباراتين المؤجلتين من دور الـ32 بكأس مصر، حيث تجمع الأولى بين المصري البورسعيدي ووادي دجلة، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ستاد السويس الجديد.

أما الثانية، يواجه من خلالها بيراميدز نظيره المنصورة، في نفس اليوم ذاته، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد الدفاع الجوي.

 

 

 

 

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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