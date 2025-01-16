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أول تعليق من كومباني بعد خماسية البايرن أمام هوفنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

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أول تعليق من كومباني بعد خماسية البايرن أمام هوفنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

أول تعليق من كومباني بعد خماسية البايرن أمام هوفنهايم بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:35 صباحاً -  أعرب فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على حساب هوفنهايم بخماسية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 17 من الدوري الألماني. 

وقال كومباني في تصريحات  نقلها الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "بشكل عام أنا سعيد بالمستوى، وكما هو الحال دائمًا يجب أن أشيد بعقلية اللاعبين، دافعنا بعدوانية ولعبنا بشكل جيد".

وشدد: "الأمر يتعلق الآن بالمواصلة، بالطبع لا نفوز بالنقاط بالكلمات، ولكن بدأنا العام بالفوز (6-0) أمام ريد بول سالزبورج وهو ما أعتقد أنه أمر جيد، فذلك يظهر مدى رغبتنا ورد فعلنا لما حدث الموسم الماضي، المباراة التالية بعد 3 أيام وأتطلع إليها بالفعل".


وتطرق إلى إظهار ليروي ساني مستويات أفضل باللعب في الجانب الأيمن أكثر من الأيسر: "لعب في الجانب الأيسر أمام لايبزيج وسجل هدفا، مع جودة اللاعبين لدينا حتى لو لم تعمل في مباراة واحدة، نعرف ما هم قادرون على جلبه لأرض الملعب في المباراة القادمة، والأمر لا يتعلق بليروي فقط ولكن بالجميع، الأمر الأهم بالنسبة لي أنه حتى عندما لا يسجل، فإنه يعمل بقوة من أجل الفريق ويمكنني العيش مع ذلك".

أما عن اضطراره لإجراء تبديلات بين الشوطين بسبب وجود إصابات، قال: "لا، لدينا العديد من المباريات القادمة ومن المهم الحفاظ على جاهزية اللاعبين، ماتياس (تيل) تدرب جيدًا وهذه ببساطة لحظته".

 

بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم

وفاز بايرن ميونخ على هوفنهايم، بخمسة أهداف  دون رد، على ملعب أليانز آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني.

افتتح ليروى ساني التسجيل لصالح بايرن ميونخ  في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية متقنة وأضاف جيريرو الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة 12 ثم تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثالث، عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني عاد ليروي ساني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 48، ثم أحرز سيرجي جنابري الهدف الخامس في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 14 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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