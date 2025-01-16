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بموقف انساني نبيل.. ريدان باسل يغادر عدن ويصل الى صنعاء لاطلاق سراح هذا المختطف منذ سنوات - أخبار كلمتك

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بموقف انساني نبيل.. ريدان باسل يغادر عدن ويصل الى صنعاء لاطلاق سراح هذا المختطف منذ سنوات - أخبار كلمتك

بموقف انساني نبيل.. ريدان باسل يغادر عدن ويصل الى صنعاء لاطلاق سراح هذا المختطف منذ سنوات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 12:17 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف اليوتيوبر العدني ريدان باسل سبب مغادرته عدن صوب صنعاء.
وقال ريدان باسل:جاءت لي والدة المعتقل عماد الطالبي منذ ٩ سنوات في صنعاء وهي تبكي بعد ان ذهبت الى صنعاء ٥ مرات لاطلاق سراحه.
واضاف:طلبت مني الوقوف معها وانا على الفور وعدتها بالذهاب الى صنعاء رغم اننا لااعرف احد هناك لكن باذن الله بنتمكن من اطلاق سراحه.
واختتم:عماد الطالبي اعتقل بصنعاء بداية الحرب حيث ذهب اليها لاستخراج جواز سفر .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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