كشف اليوتيوبر العدني ريدان باسل سبب مغادرته عدن صوب صنعاء.
وقال ريدان باسل:جاءت لي والدة المعتقل عماد الطالبي منذ ٩ سنوات في صنعاء وهي تبكي بعد ان ذهبت الى صنعاء ٥ مرات لاطلاق سراحه.
واضاف:طلبت مني الوقوف معها وانا على الفور وعدتها بالذهاب الى صنعاء رغم اننا لااعرف احد هناك لكن باذن الله بنتمكن من اطلاق سراحه.
واختتم:عماد الطالبي اعتقل بصنعاء بداية الحرب حيث ذهب اليها لاستخراج جواز سفر .
بموقف انساني نبيل.. ريدان باسل يغادر عدن ويصل الى صنعاء لاطلاق سراح هذا المختطف منذ سنوات - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 12:17 مساءً - كلمتك/خاص:
كشف اليوتيوبر العدني ريدان باسل سبب مغادرته عدن صوب صنعاء.
كشف اليوتيوبر العدني ريدان باسل سبب مغادرته عدن صوب صنعاء.
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