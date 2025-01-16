تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

برشلونة يعلن بيع مقصورات كامب نو - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع معدل صادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الأمريكية للتنمية الدولية: إرسال 20 بعثة ترويجية لـ 7 قطاعات صناعية العام الجاري - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان - أخبار كلمتك

الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي في السودان - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

دورة تدريبية متقدمة بنقابة الصحفيين في «مهارات القصص الإخبارية المثيرة» - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ياسمين عبد العزيز تدخل ديكور شارع المهندسين لاستكمال تصوير "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ياسمين عبد العزيز تدخل ديكور شارع المهندسين لاستكمال تصوير "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

ياسمين عبد العزيز تدخل ديكور شارع المهندسين لاستكمال تصوير "وتقابل حبيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:10 مساءً - تدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز ديكور شارع المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال تصوير بعض مشاهد مسلسلها الجديد وتقابل حبيب المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

وخلال أحداث العمل تتعرف ياسمين عبد العزيز على كريم فهمي وتنشأ بينهما علاقة حب، ولكن يحدث تطورات في العمل تجعلهم يدخلان في مشاكل عديدة.

 

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها. 

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، والعمل  بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تعرف على دور ياسمين عبد العزيز في إعادة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق