محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:50 مساءً - حصد محمد شحاتة، جائزة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود، في المباراة التي جرت، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على الحرس بثلاثية مقابل هدفين، ونجح محمد شحاتة في صناعة هدفين للأبيض وقدم مباراة رائعة.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كأس مصر، إنبي يستدرج الإسماعيلى في افتتاح دور الـ 16 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق