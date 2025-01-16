مشاهير العرب - قبل عرضه.. أحمد الشامي يكشف عن كواليس مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:21 مساءً - شارك الفنان أحمد الشامي، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أبرز كواليس تصوير مشاهد مسلسل «صفحة بيضا»، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة في يناير الجاري.

وظهر أحمد الشامي في كواليس صفحة بيضا، تجمعه عدد من المشاهد مع النجمة حنان مطاوع، ومن المتوقع أن تشهد الأحداث الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأولى

ويواصل الجمهور البحث عن مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأولى، حيث يبدأ العرض يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يناير الجاري، عبر شاشة ON، وذلك في تمام الساعة الـ 7:00 مساء.

أحداث مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث مسلسل صفحة بيضا، حول شخصية تدعى «ضي»، التي تجسدها حنان مطاوع، وتخوض رحلة غامضة بعد أن تجد نفسها متهمة بجريمة قتل.

وبينما يطاردها من يسعى إلى التخلص منها، تجد نفسها مضطرة إلى الاختباء حتى تتكشف الحقيقة. وفي الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل، قالت البطلة: «كلّ اللي بحلم بيه أروح مكان محدش فيه يعطّلني.. أبدأ صفحة بيضا».

أبطال مسلسل صفحة بيضا

ويشارك في بطولة مسلسل صفحة بيضا، عدد من نجوم الفن أبرزهم: وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى،