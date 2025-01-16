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مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:36 مساءً - يحل السيناريست أيمن بهجت قمر وأبنائه، ضيوفا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة «DMC» الحلقة المقبلة في 19 يناير الجاري، والذي من المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة حول حياته والفنية والشخصية.

ومن المقرر، أن يتحدث أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة»، بالإضافة إلى تفاصيل وأسرار خاصة بحياته الشخصية والفنية وعن كيفية دخوله مجال التأليف سواء في الشعر أو السيناريوهات السينمائية وتعاوناته مع الهضبة عمرو دياب وكبار نجوم الغناء والتمثيل وغيرها من الاشياء الهامة.

أيمن بهجت قمر

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

وتعد آخر أعمال أيمن بهجت قمر، فيلم ري ستارت، بالتعاون مع النجم تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد.

تفاصيل فيلم ري ستارت

ويعد فيلم ري ستارت، هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

ايمن بهجت قمر في ضيافة صاحبة السعادة

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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