مشاهير العرب - أيمن بهجت قمر في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:36 مساءً - يحل السيناريست أيمن بهجت قمر وأبنائه، ضيوفا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة «DMC» الحلقة المقبلة في 19 يناير الجاري، والذي من المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة حول حياته والفنية والشخصية.

ومن المقرر، أن يتحدث أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة»، بالإضافة إلى تفاصيل وأسرار خاصة بحياته الشخصية والفنية وعن كيفية دخوله مجال التأليف سواء في الشعر أو السيناريوهات السينمائية وتعاوناته مع الهضبة عمرو دياب وكبار نجوم الغناء والتمثيل وغيرها من الاشياء الهامة.

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

وتعد آخر أعمال أيمن بهجت قمر، فيلم ري ستارت، بالتعاون مع النجم تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد.

تفاصيل فيلم ري ستارت

ويعد فيلم ري ستارت، هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

أبطال فيلم ري ستارت

ويضم فيلم ري ستارت، في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.