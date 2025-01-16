باسم ياخور في أول ظهور بعد سقوط الأسد: لن أعود لسوريا وما يحصل حاليا بشع وفوضوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:10 صباحاً - أثار الفنان السوري الشهير باسم ياخور موجة جدل وبحرا من الانتقادات ضده بعد انتقاده للأوضاع الحالية في سوريا.

فما إن أطل بطل "ضيعة ضايعة" في مقابلة عبر "بودكاست" لصحيفة "النهار" اللبنانية، أمس الأربعاء، من أجل الحديث عن احتمال عودته إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حتى انطلقت موجة انتقادات ضده.

لا سيما أن ياخور اعتبر أن عودته إلى سوريا مشروطة بوضع آمن غير متوفر حاليًا، برأيه، ومتابعا: "كتير قصص عم تصير بسوريا حاليا بشعة جدا".



إطلاق المساجين

كما أضاف أن "العديد من الأمور غير السوية والبشعة تحصل حاليًا في الداخل السوري"، وفق زعمه.

إلى ذلك، انتقد إطلاق سراح جميع المساجين، بمن فيهم السارقون والمغتصبون والقتلة، واصفا المشهد بأنه أصبح أشبه بـ"الشوربة"، حسب قوله.

رغم أنه أبدى فرحه لإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين زجوا ظلمًا في السجون خلال عهد النظام السابق.

هذا ووجه الممثل المعروف انتقادات مبطنة للإدارة السورية الجديدة، متسائلا: ماذا حل بآلاف المعتقلين الذين أوقفوا خلال الفترة القصيرة الماضية، من جنود وعناصر وضباط في الجيش السوري؟

كذلك اعتبر أن الكثير من الأمور لم تتغير فعليًا في البلاد، لافتًا إلى أن "الكثيرين نصبوا أنفسهم قضاة وجلادين".

أما عن حالة "التكويع" التي اتهم بها عدد من الممثلين السوريين بعد سقوط الأسد، فأشار ياخور إلى أنه "لا يرى نفسه مشمولا بهذه الحالة، لأنه لم يكن مستفيدا من النظام السابق، رغم كل الكلام الذي قيل عنه". وقال "أنا كنت أعبر عن وجهة نظري التي كانت في حينها تصب في صالح النظام، إنما كانت تسبب لي التنمر والتهديد بالقتل في بعض الأحيان".

كما اعتبر أن تأييده للنظام السابق أضر انتشاره المهني، وأثر على تلقيه العروض.

يذكر أن ياخور من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا عام 1993، وكان في نفس دفعة الفنانين شكران مرتجى، مهند قطيش، وفرح بسيسو.

بدأ مسيرته الفنية في مسلسل الثريا عام 1994، ثم توالت أدواره في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، حيث قدم ما يزيد على 130 مسلسلا تنوعت بين الأعمال الدرامية والتاريخية والكوميدية.

كما شارك في بطولة عدة مسلسلات مصرية، منها زهرة وأزواجها الخمسة والمرافعة. كذلك قدم عددا من البرامج التلفزيونية.

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