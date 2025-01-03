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افتتاح معرض للكتب المخفضة بمكتبة مصر العامة بالدقي - أخبار كلمتك

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افتتاح معرض للكتب المخفضة بمكتبة مصر العامة بالدقي - أخبار كلمتك

افتتاح معرض للكتب المخفضة بمكتبة مصر العامة بالدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:24 مساءً - افتتحت اليوم الجمعة، مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، معرضا للكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة، بأسعار رمزية لجمهور المكتبة وأعضائها.

معرض مكتبة مصر العامة 

ويستمر المعرض على مدار يومين، ويقدم مجموعة كبيرة من المؤلفات في كافة فروع المعرفة، لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الإنسان.

وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن معرض الكتب يأتي في إطار خطة مكتبة مصر العامة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرض وبناء الإنسان، لافتة إلى أن المكتبة تحرص على تقديم كافة فعالياتها الثقافية والفنية للجمهور بشكل مستمر لخلق قادرة على الإبداع والازدهار.
وأضافت أن المعرض يقدم الكتب للجمهور بأسعار رمزية، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والقراءة التي تعد غذاء العقل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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