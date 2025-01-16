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النائب علاء عابد: دعم مصر لوقف إطلاق النار على غزة يعكس دورها الريادي لحفظ استقرار المنطقة - أخبار كلمتك

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النائب علاء عابد: دعم مصر لوقف إطلاق النار على غزة يعكس دورها الريادي لحفظ استقرار المنطقة - أخبار كلمتك

النائب علاء عابد: دعم مصر لوقف إطلاق النار على غزة يعكس دورها الريادي لحفظ استقرار المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:41 مساءً - أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد عابد أن هذا الموقف يعكس الدور الريادي والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشار عابد، إلى أن الجهود المصرية المتواصلة، والتي تركزت على التهدئة ووقف التصعيد، تعكس حرص القيادة السياسية على تجنيب المنطقة مزيدًا من الدمار والدماء، موضحا أن مصر تعمل بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لضمان تنفيذ الاتفاق بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تخفيف معاناته.

وأكد عابد أهمية الدور المحوري الذي لعبته مصر في الوساطة بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وحامية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطالب عابد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان تنفيذ الاتفاق، والعمل على إيجاد حل دائم وشامل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن الاستقرار في المنطقة.

وأكد عابد، ان الموقف المصري يتسم بالثبات والتوازن، ويعبر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة الالتفاف حول القيادة المصرية ودعم جهودها لإرساء السلام وتحقيق العدالة في القضية الفلسطينية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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