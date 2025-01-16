إصلاح عطل الخط الساخن للمترو الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:45 مساءً - اعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الإنفاق، تطليح العطل الفنى الذى تسبب فى ايقاف خدمة الخط الساخن.

وأكدت على عودة الخط الساخن لمترو الخط الاخضر للعمل بشكل طبيعي.

يذكر أن الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق اعلنت فى وقت سابق تعطل خدمة الخط الساخن بشكل مؤقت.

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