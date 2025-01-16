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لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء - أخبار كلمتك

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لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء - أخبار كلمتك

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:45 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء، حيث يتم التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عده نصائح للمواطنين عن خطوات التنازل عن عدادات الكهرباء من صاحب العداد لآخر بشرط ان يكون لنفس العين، حيث يلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد وهي كالتالي:

  • مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.
  • توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
  • آخر فاتورة الكهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
  • تقديم ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
  • سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.
  • يعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
  • في حالة وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الورثه وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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