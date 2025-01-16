الرياضة - 06:16 - ثنائية زيزو تقود الزمالك لفوز درامي على حرس الحدود في الدوري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 06:16 مساءً - الزمالك ضد حرس الحدود.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مثيرًا أمام حرس الحدود، بثلاثية مقابل هدفين، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

أهداف مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز اليوم

- وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، وذلك في الدقيقة 11 من زمن شوط المباراة الأول، وذلك عقب تمريرة سحرية من اللاعب عمر جابر.

- ونجح محمد أشرف روقا في إدراك التعادل لصالح فريق حرس الحدود، وذلك عند الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول، عن طريق ركلة جزاء سددها محمد أشرف روقا بنجاح.

- وعاد مصطفى شلبي ونجح في منح الفارس الأبيض التقدم مجددًا، وذلك في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول.

- وقبل نهاية شوط المباراة الأول بثوان قليلة، نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل ثالث أهداف الزمالك في المباراة أمام حرس الحدود، وذلك عن طريق ركلة جزاء.

- ونجح محمود ممدوح، في تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق حرس الحدود أمام الزمالك وذلك في الدقيقة 85 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء ثانية لكتيبة محمد يوسف.

الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب الفوز بمباراة حرس الحدود اليوم، إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضها الأبيض في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين، وهزيمة وحيدة لأبناء ميت عقبة.

بينما وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، عقب الهزيمة أمام الزمالك اليوم، عند المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 6 نقاط من 8 مباريات خاضها بدوري نايل حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا و4 هزائم و3 تعادلات.

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع أحمد فتوح حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر في خط الوسط نبيل عماد دونجا عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو في خط الهجوم مصطفى شلبي حسام أشرف

تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي